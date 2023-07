Europa-Einsatz

US-Soldaten in Europa; hier die amerikanische Garnison in Posen/Polen. (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Es sei notwendig, die aktiven Streitkräfte für die Durchführung der Mission "Atlantic Resolve" zu verstärken, heißt es in einer Verfügung, die Präsident Biden unterzeichnete. Zugleich hieß es in Washington, dies ändere nichts an der US-Truppenstärke in Europa. Es handele sich nicht um zusätzliche Kräfte. Vielmehr könnten Reservisten Aufgaben übernehmen, die bisher von Soldaten einer aktiven Einheit erledigt worden seien. - Die Operation "Atlantic Resolve" ist eine 2014 begonnene Operation zur Unterstützung der NATO-Alliierten in Europa.

