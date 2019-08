Die Union hat mit Verständnis auf die Drohnung des amerikanischen Botschafters Grenell reagiert, Teile von US-Truppen aus Deutschland abzuziehen.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, sagte der Zeitung "Die Welt", die USA seien irritiert über mittelfristig nicht steigende Verteidigungsausgaben in Deutschland. - SPD-Generalsekretär Klingbeil erklärte hingegen in der "Augsburger Allgemeinen", man lasse sich von den Amerikanern nicht erpressen. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Bartsch, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Bundesregierung solle das Angebot der USA annehmen und einen Plan für den Truppenabzug besprechen. Die Steuerzahler in den USA sollten nicht für US-Truppen in Deutschland zahlen müssen.