Das US-Militär hat die Uniform für die neue Weltraum-Streitmacht präsentiert - und damit viel Spott auf sich gezogen.

Auf ihrem offiziellen Twitter-Account veröffentlichte die "United States Space Force" ein Foto, das die neuen Aufnäher auf Brust und Oberarm zeigt. Allerdings ist die Uniform selbst in den irdischen Tarnfarben, also in einem Fleckenmuster in grün, braun und khaki, gehalten.

"Was bringt eine Tarnuniform im All?"

Die Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter kommentierten das inzwischen mehr als 17.000 Mal. Der Tenor: Was bringt es, im Weltraum Tarnfarben zu tragen? Jemand fragt auch: Wie viele Bäume glaubt ihr, im All zu finden?



Das Militär rechtfertigte sich auch schon: Man benutze die gängigen Uniformen, um die Kosten für Design und Produktion von neuen Outfits zu sparen. Außerdem brauche man die Uniformen ja gar nicht im Weltraum, weil man vom Boden aus operiere.



Präsident Trump hatte die Weltraum-Streitmacht im vergangenen Dezember offiziell gegründet, unter der Ägide der US Air Force. Das Ziel laut BBC: hunderte Satelliten schützen, die der Kommunikation dienen. Insgesamt sollen 16.000 Menschen an der Space Force beteiligt sein, sowohl militärisches als auch ziviles Personal.