"New York Times" US-Militär vertuschte Luftangriffe mit getöteten Zivilisten in Syrien

Das US-Militär hat einem Bericht zufolge Luftangriffe in Syrien verheimlicht, bei denen wahrscheinlich viele Zivilisten ums Leben kamen. Wie die "[New York Times|https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html?]" berichtet, wurden im Jahr 2019 zwei aufeinanderfolgende Luftangriffe in der Nähe der Stadt Baghuz von einer geheimen amerikanischen Spezialeinheit angeordnet, die für Bodenoperationen in Syrien zuständig war.

14.11.2021