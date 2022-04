Russische Aggression

US-Generalstabschef Mark Milley (picture alliance / Consolidated News Photos)

Generalstabschef Milley sagte in einer Kongress-Anhörung zum nächsten Verteidigungsbudget, Staaten wie Polen, Litauen, Estland, Lettland und Rumänien, seien "sehr gewillt", solche Stützpunkte zu bauen und auch zu bezahlen. Damit könne man die abschreckende Wirkung einer permanenten Präsenz erreichen. Verteidigungsminister Austin fügte hinzu, falls die Allianz zu dem Schluss käme, ihre Präsenz in Osteuropa zu verändern, dann wäre das US-Militär sicherlich ein Teil davon. Russland lehnt eine permanente Stationierung von NATO-Truppen in den osteuropäischen Staaten kategorisch ab.

Bisherige Einsätze dieser Art wurden von westlicher Seite meist zeitlich begrenzt und mit rotierenden Einheiten durchgeführt.

Weiterführende Informationen

