Die SPD bekräftigt ihre Ablehnung einer deutschen Beteiligung an einem US-geführten Militäreinsatz im Persischen Golf.

Die Sozialdemokraten würden einer solchen Mission im Bundestag nicht zustimmen, sagte der Fraktionsvorsitzende Mützenich der "Rheinischen Post". So könne jede von den Vereinigten Staaten geführte Militärmission etwa auch zu einer weiteren Konfrontation zwischen Saudi-Arabien und dem Iran führen. Während Bundesaußenminister Maas von der SPD eine Beteiligung an einer solchen Mission ebenfalls ausschließt, hatte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, CDU, eine Prüfung der US-Anfrage angekündigt.



Mit einem derartigen Einsatz sollen Handelsschiffe in der vor allem für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus gesichert werden. Derzeit wird auch über eine von den Amerikanern unabhängige europäische Mission debattiert.