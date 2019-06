In den USA klagen zehn Bundesstaaten gegen die geplante Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile mit ihrem US-Konkurrenten Sprint.

Unter anderem äußerten die Bundesstaaten New York, Kalifornien, Colorado und Virginia Bedenken. Der Zusammenschluss der Unternehmen könnte den Mobilfunkmarkt in den USA deutlich teurer machen, so die Befürchtung. Millionen Amerikaner würde der Zugang zu günstigen Anbietern verwehrt, begründete die New Yorker Generalstaatsanwältin die Klage.



Der US-Mobilfunkmarkt gilt als hart umkämpft und wird von nur wenigen Anbietern dominiert. Mit T-Mobile und Sprint würden sich zwei der umsatzstärksten Konzerne der Branche zusammenschließen. Auch das US-Kartellamt prüft die geplante milliardenschwere Fusion. Die Konzerne waren in den vergangenen Jahren bereits zwei Mal mit dem Versuch eines Zusammenschlusses gescheitert.