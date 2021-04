Der US-amerikanische Rapper DMX ist im Alter von 50 Jahren nach einem Herzstillstand gestorben.

Das gab seine Familie bekannt. DMX wurde 1998 auf einen Schlag bekannt mit seinem Debütalbum "It's Dark and Hell is Hot". Er veröffentlichte insgesamt sieben Alben und war drei Mal für den Grammy nominiert. Zudem war der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Earl Simmons hieß, als Schauspieler in mehreren Filmen zu sehen. DMX sprach öffentlich über seine Probleme mit Drogen. Laut Medienberichten soll eine Überdosis das Herzversagen ausgelöst haben.

