Die Arabische Liga hat den Nahostplan von US-Präsident Trump kritisiert. Generalsekretär Gheit sprach von einer bedeutenden Verletzung der legitimen Rechte der Palästinenser. Grundsätzlich sei die Arabische Liga offen für alle Friedensinitiativen.

Allerdings dürfe eine entsprechende Vereinbarung die israelsiche Besetzung der Palästinensergebiete nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 weder ignorieren noch legitimieren.



Israels Regierungschef Netanjahu sprach von einer einmaligen Gelegenheit für alle Seiten. Er forderte die Palästinenser auf, ihren Widerstand gegen den US-Plan aufzugeben.



Im Bundestag hatte Israels Staatschef Rivlin um deutsche Vermittlung gebeten.



Der amerikanische Plan stellt den Palästinensern einen eigenen Staat in Aussicht, allerdings mit Einschränkungen. So soll ihre Hauptstadt etwa nicht in Ostjerusalem selbst, sondern nur in einem Vorort liegen.