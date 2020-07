US-Präsident Trump hat in seiner Rede zum Nationalfeiertag das Vorgehen der Regierung gegen die Coronavirus-Pandemie verteidigt. Zugleich attackierte er seine politischen Gegner in einer Art, wie das an diesem Tag eigentlich unüblich ist.

Die Strategie komme gut voran, sagte Trump im Garten des Weißen Hauses, ungeachtet der steigenden Infektionszahlen in etlichen Bundesstaaten. Man habe viel über das Virus gelernt und könne, so Trump wörtlich, die Flammen löschen. Seit Tagen verzeichnen die USA mehr als 50.000 Neuinfektionen innerhalb von jeweils 24 Stunden.



Zum Nationalfeiertag fand in Washington eine Flugshow der Streitkräfte statt. Der Präsident ging in seiner Rede auch auf seine politischen Gegner ein. Es gehe nun darum, "die radikale Linke, die Marxisten, die Anarchisten, die Unruhestifter und Plünderer zu besiegen", zählte Trump auf. Beobachter vermerkten, dass Trump damit die parteipolitische Neutralität, die an sich am Unabhängigkeitstag gilt, aufgab. Er hatte die Feiern zuvor mit einer Rede am Nationaldenkmal Mount Rushmore eröffnet. Sein designierter Herausforderer bei der Präsidentenwahl im November, der Demokrat Biden, rief dazu auf, Ungleichheiten in der Gesellschaft zu überwinden.