Der ehemalige Chef der US-Notenbank, Paul Volcker, ist tot.

Er starb im Alter von 92 Jahren in New York. Volcker stand von 1979 bis 1987 an der Spitze der Fed und machte sich damals einen Namen im Kampf gegen die Inflation.



Später leitete er ein Beratergremium des früheren US-Präsidenten Obama, das nach der Finanzkrise 2008 einberufen wurde. Aus dieser Zeit stammt der Begriff der "Volcker-Regel", die das Ziel hatte, Banken von hochriskanten Geschäften abzubringen.