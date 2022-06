Vorgehen gegen Inflation

"Erwarten Sie nicht, dass Zinsschritte von 75 Basispunkten die Regel sein werden", sagt Fed-Chef Jerome Powell auf seiner Pressekonferenz (Archivbild). (picture alliance / Xinhua News Agency | Liu Jie)

Die Inflationsrate in den USA hatte zuletzt mit 8,6 Prozent den höchsten Stand seit über 40 Jahren erreicht. Vor diesem Hintergrund war ein Schritt in dieser ungewöhnlichen Höhe an den Finanzmärkten erwartet worden.

Fed rechnet mit höherer Inflation und niedrigerem Wirtschaftswachstum

Die Fed rechnet im laufenden Jahr mit einer höheren Inflationsrate als noch vor drei Monaten angenommen. Die Teuerungsrate soll trotz Erhöhungen des Leitzinses im Jahr 2022 durchschnittlich bei 5,2 Prozent liegen, eine Steigerung um 0,9 Prozentpunkte gegenüber der vorigen Prognose vom März, wie Daten der Zentralbank am Mittwoch zeigten.

Die Notenbank erwartet für 2022 zudem ein deutlich geringeres US-Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach um 1,7 Prozent wachsen. Das wären 1,1 Prozentpunkte weniger als noch im März prognostiziert. Im Vorjahr war die Wirtschaft im Zuge der Erholung von der Corona-Krise noch um 5,7 Prozent gewachsen.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, sind Kreditkosten in den USA bereits gestiegen. Der durchschnittliche Hypothekenzins für eine Laufzeit von 30 Jahren hat sich demnach von drei Prozent vor einem Jahr auf jetzt sechs Prozent verdoppelt. Das sei der höchste Stand seit vor der Finanzkrise 2008. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg laut AP auf 3,3 Prozent, den höchsten Stand seit 2007.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.