Wegen hoher Inflation

US-Notenbank (EPA / Jim Lo Scalzo)

Die Fed stand unter Zugzwang, eine Zinswende einzuleiten: Die Inflationsrate in den USA hat im März mit 8,5 Prozent den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren erreicht. Dadurch wird nicht nur die Kaufkraft der Verbraucher geschmälert, es könnte auch eine ökonomisch gefährliche Lohn-Preisspirale in Gang kommen. Die Anhebung kommt daher nicht überraschend. Doch für gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.

Die US-Notenbank begründete den drastischeren Schritt damit, dass die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine den Inflationsdruck verstärkten und die Konjunktur belasten dürften. Auch die neuerlichen Corona-Lockdowns in China würden voraussichtlich für Probleme der globalen Lieferketten sorgen. Dies sei ein weiterer Inflationstreiber, hieß es weiter.

Bis Jahresende Leitzins von zwei Prozent erwartet

Analysten rechnen in diesem Jahr mit weiteren Zinsschritten. Bis Jahresende könnte der Leitzins Beobachtern zufolge bei rund zwei Prozent liegen.

Notenbankchef Powell hatte Ende April erklärt, das Ziel sei es, die Werkzeuge der Zentralbank so einzusetzen, dass sich Angebot und Nachfrage wieder anpassten und die Inflation zurückgehe. Die Konjunktur solle sich in einer Weise abkühlen, die nicht zu einer Rezession führe. Powell sprach von einem Balanceakt, der eine große Herausforderung darstelle.

Erhöhungen des Leitzinses verteuern Kredite und bremsen die Nachfrage. Das hilft dabei, die Inflationsrate zu senken, schwächt aber auch das Wirtschaftswachstum.

Zieht die Europäische Zentralbank nach?

Angesichts der hohen Inflation im Euro-Raum hatte sich zuletzt auch EZB-Direktorin Isabel Schnabel dafür ausgesprochen, den geldpolitischen Kurs anzupassen. Der Leitzins liegt hier derzeit bei 0,0 Prozent. "Jetzt reicht es nicht mehr zu reden, wir müssen handeln", sagte Schnabel dem "Handelsblatt". Aus heutiger Sicht halte sie eine Zinserhöhung im Juli für möglich. Zuvor sollten die Nettozukäufe von Anleihen eingestellt werden, voraussichtlich Ende Juni.

Einen ähnlichen Schritt hatte auch die Fed angekündigt, die vor allem wegen der Corona-Krise eine Billionen-Bilanz angehäuft hat. Ab Juni sollen pro Monat jeweils auslaufende Anlagen im Wert von umgerechnet 45 Milliarden Euro nicht erneuert werden, hieß es von der US-Zentralbank.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.