Die US-Notenbank wird nach eigenen Angaben ihre Nullzinspolitik aufgrund der Corona-Krise noch länger fortsetzen.

Dies geht aus einer neuen Prognose der Zentralbank hervor, die gestern veröffentlicht wurde. Demnach geht die Fed davon aus, dass das gegenwärtige Zinsniveau von nahezu null Prozent bis Ende 2022 beibehalten wird. Die Corona-Krise werde die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt stark belasten, teilte die Fed mit. Es bestünden erhebliche konjunkturelle Risiken. Für dieses Jahr rechnet die Notenbank mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 6,5 Prozent. 2021 erwarte man wieder ein Wachstum von fünf Prozent. Die Arbeitslosenquote dürfte in diesem Jahr 9,3 Prozent betragen.



Die US-Regierung zeigte sich zuversichtlich. Der Berater von Präsident Trump, Kudlow, sagte, die Konjunktur habe offenbar einen Wendepunkt erreicht. Er verwies auf die jüngsten Kursgewinne an der New Yorker Börse und sprach von Wirtschaftsindikatoren, die eine bevorstehende Erholung andeuteten.