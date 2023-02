Geldpolitik

Das Hauptgebäude der US-Notenbank (Federal Reserve) in Washington DC (EPA / Jim Lo Scalzo)

Damit liegt er jetzt in einer Spanne zwischen 4,5 und 4,75 Prozent. Die vorherigen sieben Zinsschritte waren mit 0,5 und 0,75 Punkten deutlich größer. Die Fed war in den vergangenen Monaten besonders aggressiv gegen die hohe Teuerungsrate vorgegangen und hatte die Zinsen in rasantem Tempo erhöht. Die drastischen Maßnahmen sind die Folge einer Inflation, die zeitweise so hoch war wie seit Jahrzehnten nicht. Im Dezember hatte der Anstieg der US-Verbraucherpreise nachgelassen. Die Teuerungsrate lag bei 6,5 Prozent.

