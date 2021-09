US Open

Bei den US Open in New York hat der deutsche Tennisspieler Peter Gojowczyk die dritte Runde erreicht.

Er besiegte den Serben Dusan Lajovic mit 2:6, 6:4, 2:6, 7:5 und 6:4. Dagegen verlor Philipp Kohlschreiber gegen den Spanier Pablo Andujar mit 4:6, 3:6, und 1:6.

Dominik Koepfer schied ebenfalls aus. Er unterlag dem Russen Daniil Medwedew mit 4:6, 1:6 und 2:6. Auch Andrea Petkovic musste sich der Spanierin Garbiñe Muguruza mit 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.