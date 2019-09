Bei den US Open hat Serena Williams das Damen-Finale erreicht.

Die Amerikanerin besiegte in New York die Ukrainerin Jelina Switolina in zwei Sätzen. Im Finale trifft sie auf die Siegerin der Partie zwischen Belinda Bencic aus der Schweiz und Bianca Andreescu aus Kanada.



Das deutsche Herren-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies verpasste den Einzug ins Finale. Die beiden unterlagen gestern Abend gegen den Spanier Marcel Granollers und den Argentinier Horacio Zeballos ebenfalls in zwei Sätzen.