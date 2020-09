Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev hat zum ersten Mal das Halbfinale der US Open erreicht.

Er schlug im Viertelfinale in New York den Kroaten Borna Coric in vier Sätzen. Sein Gegner in der Runde der letzten vier ist der Sieger der Partie zwischen dem Spanier Pablo Carreno Busta und dem Kanadier Denis Shapovalov.



Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund steht gemeinsam mit der Russin Wera Swonarewa im Doppel-Finale der Frauen. Die beiden besiegten das russische Doppel aus Anna Blinkowa und Weronika Kudermetowa in drei Sätzen.

