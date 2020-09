Bei den US-Open haben die deutschen Tennis-Profis Alexander Zverev und Angelique Kerber das Achtelfinale erreicht.

Zverev besiegte den Franzosen Adrian Mannarino in vier Sätzen und trifft nun auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Kerber schlug die US-Amerikanerin Ann Li und bekommt es mit Jennifer Brady erneut mit einer US-Amerikanerin zu tun. Ausgeschieden ist dagegen Jan-Lennard Struff, der in drei Sätzen gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic verlor.



Für Wirbel am fünften Turniertag sorgte der erste Corona-Fall bei den US Open. Zunächst sollte die Partie Mannarino gegen Zverev abgesagt werden, weil der Fanzose Kontakt mit seinem schon vor Tagen positiv auf das Coronavirus getesteten Profikollegen Benoit Paire hatte. Später durfte Mannarino dann doch antreten. Die teilweise wenig transparenten Corona-Regelungen rufen schon seit Tagen Kritik hervor.