Nach der Havarie eines Frachtschiffs vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia werden vier Menschen vermisst.

Es handele sich um südkoreanische Besatzungsmitglieder, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Sie befänden sich wahrscheinlich noch im Maschinenraum des Autotransporters. 20 Menschen wurden nach Angaben der US-Küstenwache gerettet. Das Schiff war am Wochenende in Schieflage geraten und gekentert. Zudem gibt es ein Feuer an Bord.