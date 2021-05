Nach einem Hackerangriff sind die Hauptleitungen der größten Öl-Pipeline der USA noch immer abgeschaltet.

Rund die Hälfte des Öls für die Ostküste wird über diese Pipeline transportiert. Sie führt von Houston in Texas bis nach New York und versorgt 50 Millionen Verbraucher. - Die Regierung in Washington unterstützt das Unternehmen Colonial Pipeline bei der Behebung der Schäden. Zudem wurde ein regionaler Notstand verhängt, um den sofortigen Transport von Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdöl-Produkten sicherzustellen, wie das zuständige Ministerium mitteilte. Durch einige kleinere Leitungen fließt inzwischen wieder Treibstoff.



Colonial Pipeline war mittels sogenannter Ransomware angegriffen worden. Hacker versuchen damit, Computersysteme zu sperren oder zu verschlüsseln, um für die Freigabe der Daten Geld zu erpressen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.