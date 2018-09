Die Ostküste der USA bereitet sich auf den Hurrikan "Florence" vor.

Im Bundesstaat South Carolina sollen etwa eine Million Einwohner ihre Häuser verlassen. In Virginia werden fast 250.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Warnzentrums gewinnt "Florence" weiter an Stärke und wird inzwischen in die zweithöchste Wirbelsturm-Kategorie eingestuft. Die US-Behörden rechnen damit, dass der Sturm am Donnerstag auf die Küste treffen wird. Sie warnen vor schweren Überschwemmungen und umfangreichen Stromausfällen. In einigen Gegenden könnte es Sturmflutwarnungen geben, mehrere Bundesstaaten haben den Notstand ausgerufen.