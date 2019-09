Nach der Havarie eines Frachtschiffs vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia sind die vier vermissten Menschen noch am Leben.

Die US-Küstenwache teilte mit, Rettungskräfte hätten ein Loch durch die Hülle gebohrt und die Besatzungsmitglieder entdeckt. Unklar blieb, ob bislang nur Sichtkontakt herrscht oder bereits mit einer Bergung begonnen werden konnte. Zuvor waren bereits 20 Menschen aus dem Schiff gerettet worden. Es war am Wochenende in Schieflage geraten und schließlich gekentert. Zudem war an Bord ein Feuer ausgebrochen.