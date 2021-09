Die Zahl der Todesopfer durch das Sturmtief "Ida" im Nordosten der USA ist auf mindestens 41 gestiegen.

Allein im Bundesstaat New Jersey kamen 23 Menschen ums Leben, wie der dortige Gouverneur Murphy mitteilte. Die meisten von ihnen wurden in ihren Autos von den Wassermassen eingeschlossen. In New York City waren es 12 Tote. Weitere Todesopfer gab es in den Bundesstaaten Pennsylvania und Maryland. New Yorks Bürgermeister de Blasio sprach von einem historischen Unwetter. Erstmals in der Geschichte der Stadt sei ein "Überschwemmungs-Notstand" ausgerufen worden. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes fiel dort in einer Stunde so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. In der Stadt standen Straßenzüge und U-Bahnen unter Wasser. Mehrere tausend Haushalte sind ohne Strom. Der Flughafen von Newark stellte den Betrieb ein.



US-Präsident Biden sagte den betroffenen Regionen Bundeshilfen zu. Er erklärte in Washington, die Klima-Krise habe zugeschlagen. Amerika müsse sich besser auf künftige Fluten vorbereiten. Biden reist heute in den Bundesstaat Louisiana im Süden der USA. Dort und im Bundesstaat Mississippi war "Ida" als Hurrikan am Wochenende auf Land getroffen und hatte Verwüstungen angerichtet.

