Der in der Türkei nach zwei Jahren Haft freigelassene US-Pastor Brunson ist wieder in seiner Heimat.

Er und seine Frau trafen auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe der Hauptstadt Washington ein. Danach gab es ein Treffen mit Präsident Trump im Weißen Haus. Trump sagte, um die Freilassung des Pastors sei lange und hart mit der Türkei verhandelt worden, es sei aber kein Lösegeld geflossen. In Ankara betonte ein Sprecher der Regierungspartei AKP, die Entscheidung sei nicht auf Druck von außen gefallen.



Ein türkisches Gericht hatte den Hausarrest und das Ausreiseverbot gegen den evangelikalen Prediger am Freitag aufgehoben und entschieden, dass seine gut dreijährige Haftstrafe durch die Zeit in der Untersuchungshaft abgegolten ist. Brunson waren Verbindungen zur verbotenen PKK und zur Gülen-Bewegung vorgeworfen worden, die die türkische Regierung für den Putschversuch vor zwei Jahren verantwortlich macht.