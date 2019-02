Der US-Politikwissenschaftler Peter Rough vom konservativ ausgerichteten Hudson Institute hat US-Präsident Trump für seine zweite Rede zur Lage der Nation ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Es sei eine versöhnliche Ansprache gewesen und Trump sei streckenweise sehr überzeugend gewesen, sagte der Politikberater (Audio-Link), der auch bereits für das Weiße Haus und die Parteiführung der Republikaner tätig war. Der Präsident wisse, dass er die Demokraten brauche. Deshalb habe er sich Themen ausgesucht, bei denen er mit ihnen kooperieren könne, etwa in den Bereichen Gesundheit und Infrastruktur.



Die große Gewitterwolke bleibe aber das Thema Migration und der Streit um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, betonte Rough. Hier werde es schwer, einen Kompromiss zu finden, beide Seiten beharrten auf ihren Positionen. Politiker der Demokratischen Partei brächten sich bereits für die nächste Präsidentschaftskandidatur in Stellung. Da seien keine Geschenke für den politischen Gegner zu erwarten.