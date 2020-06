Im US-Bundesstaat Washington soll der Fall eines Afroamerikaners neu untersucht werden, der Anfang März im Polizeigewahrsam gestorben war.

Dies kündigte Gouverneur Inslee an, nachdem ein bislang unbekanntes Video des Vorfalls aufgetaucht war. Darin ist nach Angaben eines Anwalts zu hören, wie der 33-jährige Mann bei seiner Festnahme in der Stadt Tacoma mehrfach gesagt habe, er könne nicht atmen. So hatte sich auch der schwarze US-Amerikaner George Floyd geäußert, der vor zweieinhalb Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota getötet worden war. Dies hatte landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.