US-Präsident Aktuelles deutschsprachiges Porträt über Joe Biden

Zum Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden gibt es nicht die Schwemme an Büchern wie vor vier Jahren über Donald Trump. Trotzdem will man natürlich genau wissen, wer der Mann ist, der jetzt andere Töne in den USA anschlagen will. Evan Osnos erklärt das in seinem Porträt über Biden.

Doris Simon im Gespräch mit Catrin Stövesand

