Terrorismus US-Präsident Biden: Anführer der Terrormiliz IS bei Einsatz in Syrien getötet

Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses den Anführer der Terrormiliz IS, al Kuraschi, in Syrien getötet. US-Präsident Biden erklärte in Washington, er habe den Einsatz in der vergangenen Nacht angeordnet.

03.02.2022