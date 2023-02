Bidens Rede zur Lage der Nation (Jacquelyn Martin / AP POOL / dpa / Jacquelyn Martin)

In seinem Appell an die Republikaner verwies der Präsident auf Fortschritte in seinen ersten zwei Amtsjahren. Diese seien auf eine parteiübergreifende Zusammenarbeit zurückgegangen. Dazu gehörten Initiativen für den Ausbau der Infrastruktur und die Förderung der Hightech-Industrie. Seine Regierung bemühe sich auch um eine Stärkung der heimischen Industrie und wolle den Fokus auf "Made in America" legen. Es gebe keinen Grund, warum Demokraten und Republikaner im neuen Kongress nicht zusammenarbeiten könnten, sagte Biden.

Allerdings gab es auch Kritik des US-Präsidenten an den Republikanern. Er rügte deren Versuche, ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Klimaschutzgesetz abzuschaffen. Und er warf ihnen vor, alle fünf Jahre die Sozial- und Krankenversicherung auf den Prüfstand stellen zu wollen. Das führte zu lauten Buhrufen republikanischer Abgeordneter und zu einem spontanen Wortgefecht des Präsidenten mit der Opposition.

Biden: US-Demokratie ist "ungebeugt und ungebrochen"

Mit Blick auf die Erstürmung des Kapitols beschwor Biden die Stärke der amerikanischen Demokratie. Vor zwei Jahren habe diese ihrer größten Bedrohung seit dem Bürgerkrieg gegenübergestanden. Heute sei die amerikanische Demokratie aber "trotz blauer Flecken ungebeugt und ungebrochen". 2021 sei die Wirtschaft am Taumeln gewesen. Seitdem seien zwölf Millionen neue Jobs geschaffen worden. Die wirtschaftliche Lage sei herausragend. Das Coronavirus kontrolliere nicht länger das Leben.

Biden rechtfertigt Abschuss von chinesischem Ballon

Außenpolitische Themen schnitt Biden nur am Rande an. Biden verteidigte den Abschuss eines chinesischen Beobachtungsballons über US-Territorium. Wenn China die Souveränität bedrohe, werde man zum Schutz des Landes handeln.Das habe man vergangene Woche klar gemacht. Der Ukraine sicherte Biden die Unterstützung der USA zu, solange sie benötigt werde.

Der 80-Jährige will in den kommenden Wochen oder Monaten entscheiden, ob er sich bei der Präsidentschaftswahl 2024 für eine zweite Amtszeit bewirbt. Laut einer Umfrage sind 58 Prozent der Anhänger der Demokraten der Meinung, dass die Partei einen anderen Kandidaten aufstellen sollte. Beobachter halten es aber für sehr wahrscheinlich, dass Biden nochmal antreten will.

