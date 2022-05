Südostasien

US-Präsident Joe Biden und der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol während einer Pressekonferenz in Seoul. (dpa / ap / Evan Vucci)

Präsident Biden sagte bei einer Pressekonferenz mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon in Seoul, man strebe eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas an. Das Regime in Pjöngjang hatte zuletzt immer Raketentests unternommen. Angesichts der prekären Corona-Lage in Nordkorea wiederholte der US-Präsident sein Angebot, das Land mit Impfstoffen zu versorgen.

Biden hält sich im Rahmen seiner ersten Asien-Reise als Präsident zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Südkorea auf.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.