Beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sicherte Biden weitere militärische Unterstützung zu, darunter Systeme für die Luftüberwachung, Artilleriemunition und Panzerabwehrwaffen. Zugleich besprach er auch Hilfen in anderen Bereichen wie Energie und Infrastruktur. Mit dem zuvor nicht angekündigten Besuch in Kiew sollte auch ein Signal der Solidarität mit der Ukraine an Russland gesendet werden, hieß es aus dem Weißen Haus. Am 24. Februar jährt sich der Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine zum ersten Mal.

Polen würdigte den Besuch Bidens als Zeichen für den Glauben an den Sieg der Ukraine. Die Ankündigung weiterer Militärhilfe bringe die Menschen dem Frieden bedeutend näher, schrieb der außenpolitische Berater von Präsident Duda auf Twitter. Gespräche zwischen Biden und Duda sind für morgen angesetzt.

