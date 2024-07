US-Präsident Joe Biden spricht im Oval Office des Weißen Hauses (Archiv) (Erin Schaff / Pool The New York Times / dpa)

Er verehre das Amt, aber er liebe das Land mehr, sagte der 81-Jährige in seiner Ansprache an die Nation. Nichts dürfe der Rettung der Demokratie im Wege stehen, auch nicht persönlicher Ehrgeiz. Biden sagte, es sei die Zeit gekommen für neue, frische und jüngere Stimmen. In den kommenden sechs Monaten wolle er sich ganz auf seine Aufgaben im Weißen Haus konzentrieren. Konkret nannte der US-Präsident unter anderem den Kampf gegen die Klimakrise, den Zusammenhalt der NATO sowie Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Biden war wegen seines Alters und Zweifeln an seiner geistigen Verfassung in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten und hatte sich am Ende den zahlreichen Rückzugsforderungen gebeugt. An seiner Stelle soll Vizepräsidentin Harris bei der Wahl gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump antreten.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.