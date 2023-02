Während seines Überraschungsbesuchs in Kiew hat US-Präsident Biden der Ukraine weitere Militärhilfe zugesagt. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Der Besuch war vorher nicht angekündigt worden. Das Weiße Haus in Washington gab aber bekannt, dass Russland vorab über die Reise Bidens nach Kiew informiert worden war. Der Besuch war einer der seltenen Fälle, in denen ein amerikanischer Präsident in ein Gebiet reist, in dem die USA und ihre Verbündeten nicht die Kontrolle über den Luftraum haben. Die Maschine des Präsidenten legte dabei einen Zwischenstopp auf dem US-Stützpunkt Ramstein ein.

Bei seinem Treffen mit Selenskyj sagte Biden, dass die USA der Ukraine weitere Militärhilfe zur Verfügung stellen würden. Dazu zählen Artilleriegranaten, Panzerabwehrraketen, Luftüberwachungsradare und andere Militärausrüstung. Selenskyj erklärte, er habe mit Biden auch über "Waffen mit großer Reichweite" gesprochen. Details nannte er nicht.

