Bei einer Wahlkampfveranstaltung in San Francisco im Bundesstaat Kalifornien bezeichnete Biden den Kremlchef als einen verrückten "SOB". Die Abkürzung steht im Englischen für "son of a bitch", was übersetzt Mistkerl, Bastard oder wörtlich Hurensohn heißt. Der Kreml reagierte umgehend. Die Verwendung solcher Worte würden Putin nicht schaden, hieß es in Moskau. Es handle sich um einen armseligen Versuch Bidens, wie ein "Hollywood-Cowboy" aufzutreten.

