Irland-Besuch

US-Präsident Biden an Bord der Air Force One. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Al Drago)

In Dublin trifft er mit Irlands Premier Varadkar sowie mit Präsident Higgins zusammen. Geplant ist auch eine Rede vor dem irischen Parlament. Zudem will Biden mehrere Orte in Irland besuchen, aus denen seine Vorfahren stammen.

Gestern hatte Biden den britischen Landesteil Nordirland besucht. Dabei unterstrich er die Bedeutung des Karfreitagsabkommens, mit dem vor 25 Jahren der bürgerkriegsähnliche Konflikt auf der Insel beendet wurde. Biden rief zudem die politischen Parteien in Nordirland zur Regierungsbildung auf. Laut dem Friedensabkommen müsste diese gemeinsam von katholischen Nationalisten und protestantischen Unionisten geführt werden. Die pro-britische DUP weigert sich, in eine Regierung mit der republikanischen Partei Sinn Fein einzutreten. Damit protestiert sie gegen das aus ihrer Sicht unzureichende Nordirland-Protokoll im Rahmen des Brexit.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.