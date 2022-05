Nach Gewalttat

Nach den tödlichen Schüssen in Buffalo hat US-Präsident Joe Biden zusammen mit seiner Frau Jill die Stadt besucht und zu Familien der Opfer gesprochen. (Andrew Harnik/AP/dpa)

Biden und seine Ehefrau Jill legten am Tatort Blumen nieder und hielten an einer improvisierten Gedenkstätte inne. Anschließend trafen Präsident und First Lady Angehörige der Opfer und Einsatzkräfte. Biden sagte, der Hass werde nicht siegen. Die Ideologie der weißen Vorherrschaft habe in Amerika keinen Platz.

Am vergangenen Samstag hatte ein 18-Jähriger um sich geschossen und zehn Menschen getötet, drei weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

11 der 13 Opfer waren schwarz. Im Internet ist ein 180 Seiten langes Manifest mit rassistischen und gewaltbereiten Aussagen aufgetaucht, das dem Beschuldigten zugeschrieben wird.

