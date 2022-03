US-Präsident Biden in Brüssel vor dem Abflug nach Polen. (picture alliance/dpa/BELGA)

In der Stadt Rzeszow in der Nähe der ukrainischen Grenze kommt Biden mit in der Region stationierten amerikanischen Soldaten sowie Vertretern von Hilfsorganisationen zusammen. Nach Angaben des Weißen Hauses macht sich der Präsident ein Bild der Hilfsbemühungen für die ukrainischen Flüchtlinge. Morgen wird Biden in der polnischen Hauptstadt Warschau erwartet, wo er mit Staatschef Duda über den Krieg sprechen wird.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.