Das Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ist Ort des G7-Treffens im Juni 2015. (AFP / Christof Stache)

Die Air Force One landete am späten Abend in München. Von dort aus wollte Biden weiter nach Schloss Elmau reisen. Dort beginnt am Mittag das Gipfeltreffen der sieben führenden Industriestaaten. Deutschland hat derzeit den Vorsitz inne. Zur G7 gehören neben den USA und Deutschland noch Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Im Mittelpunkt der Beratungen steht der Krieg in der Ukraine. Weitere Themen sind unter anderem die Lage der Weltwirtschaft, der Klimawandel und die Sicherheitspolitik. Bundeskanzler Scholz will noch vor der offiziellen Eröffnung mit dem amerikanischen Präsidenten zusammentreffen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.