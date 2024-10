Kurzbesuch in Berlin

US-Präsident Biden in Schloss Bellevue

Seit gestern Abend ist US-Präsident Biden in Berlin. Zum Auftakt seines Berlin-Besuchs wird er in diesen Minuten von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Am Nachmittag stehen politische Gespräche an.