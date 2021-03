Als ersten Staatsgast seit seinem Amtsantritt wird der neue US-Präsident Biden Japans Ministerpräsident Suga im Weißen Haus empfangen.

Sugas Besuch in Washington ist nach Angaben der Regierung in Tokio für die erste Aprilhälfte geplant. Die US-Administration bestätigte dies. Seit seinem Amtsantritt im Januar ist Biden nur in Onlineschalten mit anderen Staats- und Regierungschefs zusammengekommen.



Japan ist für die USA ein wichtiger Sicherheitspartner in der Asien-Pazifik-Region. Die Vereinigten Staaten sind zudem mit ihrem Atomwaffenarsenal Japans Schutzmacht.

