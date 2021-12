Die Präsidenten Wladimir Putin und Joe Biden (AFP Collage / Foto: Angela Weiss und Alexey Druzhninin)

Er werde ein umfassendes Paket an Initiativen zusammmenstellen, das es Herrn Putin erschwere, das zu tun, was viele befürchteten, sagte Biden ohne ins Detail zu gehen. Für die nächsten Tage wird eine Videokonferenz beider Präsidenten erwartet. Russland hat nach ukrainischen Angaben mehr als 94.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Verteidigungsminister Resnikow sagte im Parlament in Kiew, Russland bereite sich möglicherweise auf eine Militäroffensive Ende Januar vor.

