Der Präsident wies zudem darauf hin, dass eine Mehrheit der NATO-Staaten mittlerweile dabei sei, das Zwei-Prozent-Ziel der Allianz bei den Verteidigungsausgaben zu übertreffen. Biden unterstrich die Verteidigungsbereitschaft der Bündnispartner. Ein Angriff auf einen sei ein Angriff auf alle. Die NATO will am Dienstag kommender Woche formell die Aufnahme von Finnland und Schweden in das Verteidigungsbündnis beschließen. Wie Generalsekretär Stoltenberg in Madrid mitteilte, werden dann Vertreter der 30 Verbündeten in Anwesenheit der Außenminister Finnlands und Schwedens die sogenannten Beitrittsprotokolle unterzeichnen. Anschließend müssen diese von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden.

Der NATO-Gipfel hatte gestern neben der Erweiterung auch beschlossen, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Außerdem werden mehr schwere Waffen ins Baltikum und nach Polen verlegt.

