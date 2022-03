US-Präsident Biden wird in Warschau von Polens Präsident Duda empfangen. (imago)

Biden betonte, er gehe davon aus, dass der russische Staatschef Putin damit gerechnet habe, die NATO spalten zu können und die Ostflanke vom Westen trennen zu können. Mit diesem Plan sei Putin aber gescheitert. Zudem betonte der US-Präsident, Polen habe angesichts der humanitären Krise in der Ukraine mit der Aufnahme von Flüchtlingen eine große Verantwortung übernommen. Hier sei die gesamte Welt gefragt. - Am Abend will Biden eine Rede am Warschauer Königsschloss halten. Er wird unter anderen von Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin begleitet.

Frankreich bietet internationale Evakuierungsmission in Mariupol an

Frankreich, die Türkei und Griechenland wollen unterdessen die Evakuierung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol voranbringen. Präsident Macron sagte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, es liefen dazu Gespräche mit dem örtlichen Bürgermeister und der Regierung in Kiew.

Wie es aus dem Élyséepalast hieß, ist auch mit Russland eine Absprache erforderlich, dessen Truppen die Stadt seit Wochen belagern. Macron erklärte, er wolle Russland einen Plan vorschlagen, um dabei zu helfen, Zivilisten aus der Stadt in Sicherheit zu bringen. Die russische Armee müsse die Belagerung der Stadt aufheben, damit Menschen, die gehen wollten, gehen könnten. Die 150.000 verbliebenen Einwohner lebten dort unter dramatischen Bedingungen, betonte Macron. Angemessene, an den Grundbedürfnissen ausgerichtete humanitäre Hilfe müsse unter den Bedingungen des humanitären Völkerrechts bereitgestellt werden können. Über die humanitäre Aktion in Mariupol hatte Macron sich bereits am Vortag mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Brüssel beraten. Die Aktion solle in den nächsten Tagen losgehen, hieß es aus Paris.

Der ukrainische Präsident Selenskyi warf Russland unterdessen vor, Hilfe für Zivilisten in der eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol zu blockieren. Die Lage in der Stadt sei weiterhin "absolut tragisch", erklärte Selenskyi in einer Videobotschaft. Bislang sei es gelungen, etwas mehr als 26.000 Zivilisten aus der heftig umkämpften Stadt zu bringen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.