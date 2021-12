Erzbischof Desmond Tutu beim Launch seiner Biografie im Oktober 2011 in Kapstadt, Südafrika. (Getty Images / Michelly Rall)

Er sei untröstlich, schrieb Biden in einer Kondolenzbotschaft. Das Vermächtnis des Anti-Apartheid-Kämpfers werde in allen Zeiten nachhallen. Biden lote den "Mut und die moralische Klarheit" des früheren Erzbischofs. Bundespräsident Steinmeier würdigte Tutu als einen der weltweit markantesten Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte. Sein unerschütterliches Engagement gegen die Apartheid sollte allen ein Vorbild sein, sich unablässig gegen Rassismus und Ungleichbehandlung zu engagieren, teilte Steinmeier in einem Beileidsschreiben mit.

Tutu war gestern im Alter von 90 Jahren gestorben. Der emeritierte Erzbischof und Menschenrechtler galt als moralisches Gewissen Südafrikas und bekämpfte gemeinsam mit Nelson Mandela das rassistische Apartheidsystem.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.