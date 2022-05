Rechtsterrorismus

Vor dem Supermarkt in Buffalo in den USA, in dem zehn Menschen wurden, haben Passanten Kerzen aufgestellt (Joshua Bessex / AP / dpa)

Nur so könne der Hass überwunden werden, der die Seele Amerikas beflecke, sagte Biden während einer Zeremonie zu Ehren von im Vorjahr getöteten Polizisten am Kapitol. Dabei sprach er von einem mit Kriegswaffen ausgerüsteten Einzeltäter, der kaltblütig zehn Unschuldige getötet habe. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, bekräftigte im TV-Sender CNN die Forderung ihrer Demokratischen Partei nach schärferen Waffengesetzen.

Ein 18-jähriger Weißer hatte in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York zehn Menschen erschossen. Die meisten Opfer waren Afroamerikaner. Der Attentäter wird wegen Mordes angeklagt. Ein Haftrichter entschied, dass er nicht auf Kaution freikommen kann.

Manifest ins Netz gestellt

Das FBI geht von einem Hassverbrechen und von rassistisch motiviertem Extremismus aus. In einem ideologischen Manifest im Internet, das ihm zugeschrieben wird, äußerte der 18-Jährige radikales Gedankengut. So spricht er von der Verschwörungstheorie des "Großen Bevölkerungsaustauschs" und von "weißem Völkermord" ähnlich den Wahnvorstellungen der Attentäter von 2019 auf einen Supermarkt in El Paso im US-Bundesstaat Texas oder auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch. Als Inspiration nannte er zum Beispiel auch den Attentäter, der 2015 in South Carolina neun Schwarze in einer Kirche tötete.

Auf der ersten Seite findet sich das rechtsextremistische Symbol des "Sonnenrads" beziehungsweise der "schwarzen Sonne". Laut New York Times beschuldigt er europäische Männer, sich "ethnisch ersetzen" zu lassen und beklagt die Vielfalt in Amerika. Menschen, die nicht als Weiß gelesen werden, sollten "gehen, solange sie noch können". Experten zufolge besteht das Manifest aus einem "Sammelsurium aller verrückten Ideen der weißen Vorherrschaft".

Live im Internet übertragen

Den Ausführungen zufolge wählte der Täter Buffalo aus, weil es das von seinem Wohnort aus gesehen nächstgelegene Gebiet im Bundesstaat New York mit dem größten Anteil an Schwarzen Einwohnern sei.

Die Tat hatte er zunächst live in einem sozialen Netzwerk übertragen. Die Übertragung wurde aber vom Anbieter nach wenigen Minuten abgebrochen. Vor Gericht plädierte der 18-Jährige auf nicht schuldig. Falls er verurteilt werden sollte, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe ohne Chance auf Begnadigung.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.