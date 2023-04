25 Jahre Karfreitagsabkommen

US-Präsident Biden ruft nordirische Parteien zur Zusammenarbeit auf

Bei seinem Staatsbesuch in Nordirland hat US-Präsident Biden die Politiker aufgerufen, wieder konstruktiv zusammenzuarbeiten. Biden sagte in einer Ansprache an der Ulster University in Belfast, er hoffe, dass die politischen Institutionen in Nordirland bald wieder funktionierten.

12.04.2023