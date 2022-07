Nahost-Reise

US-Präsident Biden begrüßt den palästinensischen Präsidenten Abbas. (dpa/ Evan Vucci)

Wie das Präsidialamt in Washington mitteilte, kommt die Summe einem Klinik-Verbund zugute, der jährlich bis zu 50.000 Patientinnen und Patienten aus den palästinensischen Gebieten in Ost-Jerusalem, im Westjordanland und dem Gazastreifen versorgt. Palästinenser und Israelis verdienten gleichermaßen Freiheit, Wohlstand und Würde - und der Zugang zu Gesundheitsversorgung sei wesentlich für ein Leben in Würde, sagte US-Präsident Biden bei seinem Besuch in Ost-Jerusalem.

In Bethlehem traf Biden mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas zusammen. Dabei bekräftigte er das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Im Anschluss reist Biden weiter nach Saudi-Arabien.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sagte im Deutschlandfunk , der amerikanische Präsident fahre nicht nur aus nationalem Interesse nach Saudi-Arabien, um die Energiepreise wieder in den Griff zu bekommen. Es gehe auch darum, ein Bündnis zugunsten Israels gegen den Iran zu schmieden.

Das ganze Interview mit Michael Roth können Sie hier nochmal nachhören

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.