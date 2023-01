Anschlag in Jerusalem

Polizeieinsatz nach den Schüssen vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem (AP / Mahmoud Illean)

Vor allem mit Blick auf die kommenden Tage und eine mögliche weitere Eskalation würden die USA die Regierung Israels in jeglicher Hinsicht unterstützen, sagte Biden in einem Telefonat mit Israels Premier Netanjahu.

Bei dem Anschlag wurden sieben Menschen erschossen, zehn wurden verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei getötet. Laut Medienberichten handelte es sich bei dem Täter um einen Palästinenser aus einem Flüchtlingslager. Deutschlands Botschafter in Israel, Seibert, drückte sein Mitgefühl aus. Er sprach von einem "bösen Terrorakt gegen Juden am Holocaust-Gedenktag". Auch UNO-Generalsekretär Guterres und die US-Regierung verurteilten das Attentat. Im Gazastreifen und im Westjordanland feierten militante Palästinenser den Anschlag.

Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas erklärte, es habe sich um eine Vergeltung für die Razzia der israelischen Armee im Flüchtlingslager Jenin gehandelt, bei der neun Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.