Asien-Reise

US-Präsident Biden und der japanische Ministerpräsident Kishida in Tokio. (AFP/David Mareuil)

Die USA blieben Japans Verteidigung uneingeschränkt verpflichtet, sagte Biden nach einem Treffen mit dem japanischen Regierungschef Kishida in Tokio. Dabei dankte er ihm auch für Japans Kooperation bei den Sanktionen gegen Russland. Kishida zeigte sich wiederum erfreut, dass Biden trotz des Kriegs in der Ukraine das Engagement in der indopazifischen Region verstärken wolle. Zugleich warb Biden für einen neuen Handelspakt im Indo-Pazifik-Raum. Dieser soll den USA und asiatischen Volkswirtschaften zu engerer Zusammenarbeit bei Lieferketten, Digitalhandel, sauberen Energien, Schutzmaßnahmen für Arbeitern sowie Anstrengungen gegen Korruption verhelfen.

Am Dienstag ist die Teilnahme des amerikanischen Präsidenten an einem Treffen der sogenannten Quad-Allianz geplant - einem regionalen Bündnis, dem neben den USA Australien, Indien und Japan angehören. Mit dabei ist auch der gerade erst vereidigte neue australische Premier Albanese . Biden hatte zuvor bereits Südkorea besucht, wo er angesichts der Raketentests aus Nordkorea erweiterte gemeinsame Militärmanöver in Aussicht stellte.

